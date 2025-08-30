◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ立命大49-17同大（2025年8月29日MKタクシーフィールド）リーグ戦1試合を大阪府吹田市のMKタクシーフィールドで行った。学生王者の立命大はRB漆原大晟（2年）がキックオフリターンTDを決めるなど7TDの猛攻。3年ぶりに1部へ昇格した同大を49―17で下し、白星スタートを切った。ラストイヤーに懸ける思いが力みにつながった。スターター3年目の初戦。振り返る立命大QB竹田剛（4