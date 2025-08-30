◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）歓声と悲鳴が交錯する二塁ベース上で、キャベッジが誇らしげに弓矢ポーズを決めた。その指先にいる三塁ベンチのナインが、ベンチのラバーをたたきながら喜びを爆発させた。「勝ち越すことができてよかったです」。走者一掃の適時二塁打が決勝打。豪快な一振りで勝ち越しに成功した。１―１の６回１死満塁。カウント１―２から甘く入った１５１キロの直球を見逃さなか