◇バドミントン世界選手権第５日（２９日、パリ）女子ダブルス準々決勝で、昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク３位の志田千陽（２８）、松山奈未（２７）組＝再春館製薬所＝が、同５位の韓国ペアに２―０で快勝。３位決定戦がないため、初の銅メダル以上を確定させた。３０日の準決勝で世界ランク２位のマレーシアペアと対戦する。初結成から１１年の「シダマツ」は今大会限りでペアを解消する。女子シングルスの山口茜（２