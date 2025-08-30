ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ú³êÃ«¡Ê¤Ì¤«¤ê¤ä¡Ë¤³¤³¤í¡Ê27¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¤Ï¤¿¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤ó¤À¤è¡×¤Èµ­¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ç¡¢Æ±¶É¤ÎÈª²¼Í³²Â¥¢¥Ê¡Ê33¡Ë¤È¤È¤â¤ËÎÃ¤·¤²¤Ê¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö°ìÀ¸Ãý¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤ì¤ÆËÜÅö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤³¤¦!!¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¹ú³êÃ«