フリーアナウンサーの谷尻萌（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。ダンス動画を投稿した。「お仕事おわりに踊ってきたよ」とつづり、＝LOVEの「とくべチュ、して」の曲に合わせて白いトップスにピンクショートパンツのガーリーコーデで振り付けを披露した。「いい運動になったいえい」と笑顔も見せ、最後はジャンプで締めた。ファンやフォロワーからも「ボク達のアイドル」「ノリノリキレッキレですね」「かわいいダンス