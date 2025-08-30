女優趣里（34）とBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、発表した。趣里の第1子妊娠も公表。直筆で連名の署名を添えた報告文を、それぞれのインスタグラムで同時に投稿した。快活で自然体な笑顔が印象的な趣里は、明るく後輩思いの人柄でも知られる。主演を務めたNHK連続テレビ小説「ブギウギ」などで共演した、サッカー元日本代表FW三浦知良（カズ）の長男で俳優の三浦獠太（27）は、趣里を「師匠み