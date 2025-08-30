歌手ジュディ・オング（75）が29日、大阪市のABCホールで開幕した「第21回大阪アジアン映画祭」（9月7日まで）のオープニングセレモニーで上演された主演映画「万博追跡」（2Kレストア版）の舞台あいさつに登壇した。同映画は1970年大阪万博を背景に華麗なミュージカル、アクションを融合させたスペクタクル・エンターテインメントの復元版。世界初上映となり、「皆さんに20歳の私に会っていただけるのをうれしく思う」と笑顔を見