攻撃の核となる三笘と久保の起用法にも注目が集まる(C)Getty Images森保一監督率いる日本代表がおよそ3年ぶりにカナリヤ軍団と相まみえる。今月26日、日本サッカー協会が10月14日に東京・味の素スタジアムで日本対ブラジルの国際親善試合を行うと発表した。史上最多5度のワールドカップ（W杯）優勝を誇るサッカー王国をホームに迎える一戦は、来年の北中米W杯で大会初制覇を目標とする森保ジャパンにとって、この上ない試金石