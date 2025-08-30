今永はQSを達成したが勝利には結びつかなった(C)Getty Images力投がなかなか報われない。現地時間8月28日、カブスの今永昇太は、敵地でのジャイアンツ戦に先発登板し、2被弾を浴びるなど、7回5安打3失点、5三振1四球の内容で5試合連続のクオリティスタート（QS＝6イニング以上を自責3点以下）を達成。チームが3-4で惜敗したこの日は、指揮官が球審の判定に猛抗議し、退場処分となる一幕もあった。【動画】敵打者が呆然…今永昇