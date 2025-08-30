３０日の巨人戦（甲子園）に先発する高橋遥人投手（２９）は２９日、「大きいのを打てる人が何人かいるので、そこまでにランナーをためないようにしたい」と相手の長打を警戒。今季自身初の伝統の一戦で３勝目を狙う。前回、２２日のヤクルト戦（神宮）では白星こそつかなかったが、６回１１奪三振１失点の好投。「しっかり自分の状態をもっともっと上げていけるような感じにしました」と、いい部分は継続するなど、さらに磨き