大相撲の横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が２９日、茨城県牛久市の夏巡業に参加。名古屋場所で金星を許した王鵬を指名して相撲を取り４勝１敗。「先場所負けちゃっているんで、しっかり頑張ってやっています」と、秋場所（９月１４日初日、両国国技館）を見据えた。会場は部屋から近く、若い衆は自転車で訪れた。前日は自分の個室で休むことができ「たくさんの人が集まってくれて、熱気もあった」と語った。師匠の二所ノ関親方