¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À3-4µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û¢§ÂçÃÝ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È°ì±þ¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡Ê30Æü¡Ë¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¢§¶áËÜ¤Ë¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¡Ê¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Ìîµå¤ÎÎ®¤ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ç¤¹¤Í¡£