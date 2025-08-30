◇セ・リーグ阪神3-4巨人（2025年8月29日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（26）が、29日の巨人戦（甲子園）の8回1死で2試合連発となる左越え34号ソロを放った。夏の長期ロードを終え、約1カ月ぶりに帰還した聖地での一発で、今季118試合目にしてキャリアハイを更新する257塁打とした。年間311塁打ペースで、「300」の大台を超えれば生え抜きでは1979年掛布雅之以来46年ぶり4人目（5度目）の偉業となる。チームは3―4で惜敗し