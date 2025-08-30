「介護は家族がするもの」という見えない圧力が、誰か一人に重くのしかかる。そんな現実は、決して他人事ではありません。終わりが見えない献身が、最も身近な存在からの心ない一言によって踏みにじられたとしたら。今回は、ある女性が直面した壮絶な介護の結末から、家族という閉鎖的な空間で起こりうる根深い問題に迫ります。「元看護師だから」の一言で始まった8年間の地獄中野美智子さん（56歳・仮名）は、8年間の歳月を「まる