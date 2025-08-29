2025年8月29日（金）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。8月29日の日経平均株価は、前日比110.32円安の42,718.47円で取引を終えました。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが68銘柄、値下がりが152銘柄、変わらずが5銘柄。日経平均株価の寄与度下位は、ファーストリテイリング〈9983〉、KDDI〈9433