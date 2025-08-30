「ロッテ１−３ソフトバンク」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは３０試合を残してリーグ優勝の可能性が消滅した。吉井理人監督は「ゲームは続きますし、１位２位は熾烈（しれつ）な争いをしている。無責任な試合をしているとパ・リーグの火が消えちゃう。この後も全部勝つつもりでやっていく」と誓った。投打がかみ合わなかった。先発ボスは６回３失点。いずれも２死走者なしから失点を重ねた。三回は２死から柳