「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・第２日」（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）４６位からスタートしたルーキーの青木香奈子（２５）＝マイナビ＝が４バーディー、ボギーなしの６９をマークし、通算５アンダーで７位に急浮上した。６９のささきしょうこ、６８の大出瑞月、６７の呉佳晏（台湾）が通算８アンダーで首位に並んだ。アマチュアの中沢瑠来（るな）は７１で回り、首位と１打差の４位。苦しんだ末にトンネルを