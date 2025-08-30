日本サッカー協会は２９日、９月のＵ−２３アジア杯予選（ミャンマー）に臨む日本代表２３人を発表した。ＦＷ後藤啓介（２０）＝シントトロイデン＝ら海外組が４人選出され、Ｇ大阪のＭＦ名和田我空（１９）が、２０２８年ロサンゼルス五輪を目指す大岩体制で初選出を果たした。高校の名門・神村学園でエースとして活躍。２３年に世代別日本代表としてＵ−１７アジア杯で大会ＭＶＰと得点王に輝き、優勝に貢献した。鳴り物入り