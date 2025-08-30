３０日の横浜Ｍ戦（ノエスタ）に向けて２９日、オンライン会見が行われ、Ｊ１神戸の吉田孝行監督は「どんな相手だろうと押し込むサッカーを目指す」と力を込めた。横浜Ｍにはリーグ戦は２連勝中だが、ホーム開催に限れば２０１１年８月以来、１２試合勝利から遠ざかっている。指揮官は「あまり意識していない」と意に介さなかった。ＭＦ井手口も「相手を気にしている余裕はない。自分の持ち味を出す」と明言。２２日に第４子と