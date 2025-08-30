「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）思わぬアクシデントに見舞われ、聖地での不敗神話が崩壊した。阪神・大竹耕太郎投手は５回１／３を５安打４失点。中１６日で満を持して上がったマウンド。得意の甲子園で白星を飾ることはできなかった。三回まで無安打と持ち味の緩急を使ったピッチング。前回登板の広島戦では五回途中７失点と炎上していた。「前回の失敗を踏まえて考えてやってきた。出せた部分もある」。緩い球と