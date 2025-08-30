「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）約１カ月ぶりに帰ってきた甲子園を一気に盛り上げた。阪神は３点を追う八回１死から森下翔太外野手（２５）が左越えの１９号ソロを放つと、佐藤輝明内野手（２６）も２者連続となる３４号ソロを左翼スタンドへたたき込んだ。試合には敗れ、２１日以来８日ぶりとなる“マジック停滞”で「１１」のままとなったが、７つ貯金を上積みした長期ロードの勢いを本拠地でも示した。敗れはし