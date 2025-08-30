◇セ・リーグ中日9-8DeNA（2025年8月29日横浜スタジアム）リミットを解除した新守護神が偉業達成だ。今季初の3連投となった中日・松山が9回に登板。1回2失点ながら3三振を奪い、リーグトップを独走する37セーブ目を挙げた。加えてセ・リーグ新記録となる25イニング連続奪三振をマークし、チームを3連勝に導いた。「2失点は反省しないといけない。それ（記録）はどうでもよくて、次に向けて疲労を取って勝利に貢献できる