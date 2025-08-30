「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）聖地のダイヤンモンドを駆け回った。「６番・遊撃」で自身３試合連続のスタメンとなった阪神・熊谷敬宥内野手が、攻守で躍動。敗戦の中で存在感を放った。まずはバットで見せる。二回、２死走者なしから、巨人・山崎の直球を捉え、チーム初ヒットとなる中前打を放った。さらに１点を追う五回は、無死一塁で左前打を放ちマルチ安打。チャンスを広げ、一時同点につなげた。これで出