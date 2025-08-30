１０月期の日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（日曜午後１０時３０分）に手越祐也（３７）の出演が決まった。これを受け、同局のバラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」でのスタジオ復帰はもちろん、レギュラー返り咲きも視野に入ってきた。手越は２０２０年に旧ジャニーズ事務所を退所すると同時に、テレビ出演がガクッと減った。ドラマ出演となると実に７年ぶりとなる。「日曜夜１０時半のドラマ枠は、日テレとして