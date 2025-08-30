【漫画を読む】自宅にやって来た夫の不倫相手だが…!?猛暑の週末はお家でのんびり漫画三昧…！夏休み特集として、2025年上半期によく読まれた漫画をあらためて紹介！2024年11月にmamagirlで公開された「サレ妻のくせに！」は、ネット上の不倫エピソードを参考に制作されており、そのリアルさから注目を集めている。今回は、プロット制作を担当したmamagirl編集部の梅田さんと、作画担当のタバタユミさん(@yumint_Illust)にインタビ