アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の中野愛理（２４）が３１日でグループを卒業する。「第３回ＡＫＢ４８グループドラフト会議」（２０１８年１月）でＴｅａｍＫ?に１巡目指名されてアイドルとなった中野は２作連続で選抜入りを果たすなどグループを代表する人気メンバーとなった。７年半のアイドル活動を振り返っての思い、そして卒業後の進路について直撃した。――８月３１日でＳＫＥ４８を卒業する中野高校２年生から