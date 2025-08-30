「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）２９日ぶりの甲子園凱旋を白星で飾れず、悔しさが募った。スタンドを埋めたのは今季最多４万２６４２人の大観衆。終盤に飛び出した連続アーチで、ボルテージが一気に高まった虎党に勝利を届けられず、阪神・藤川球児監督は「形としてはゲームになりましたけど、やっぱり悔しいですね」と隠すことなく心境を吐露した。流れをつかみかけていた六回に、大竹がアクシデントに見舞われた