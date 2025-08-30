俳優の趣里（３４）とＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩこと俳優の三山凌輝（２６）が２９日、結婚したことを発表した。お互いのインスタグラムに連名の署名入り文書をアップして報告。趣里が妊娠中であることも明かした。文書では「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」とし、「２人の間に新しい命も授かることができました」と報告。発表時期については「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様