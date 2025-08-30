◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）巨人が阪神に競り勝ち、連敗を４で止めた。蓄積疲労を考慮されファームで調整していた山崎伊織投手（２６）が中１３日で６回を１失点の力投。３年連続２ケタ勝利となる１０勝目（３敗）をマークした。打線は同点の６回１死満塁で、キャベッジが走者一掃の二塁打を放ち、勝ち越しに成功。大勢が８回にソロ２連発を許したが、最後は１４日ぶりの登板となった守護神マルテ