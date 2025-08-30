◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）思わぬアクシデントに見舞われた。同点の６回１死満塁。阪神の先発・大竹の左ふくらはぎがつり、緊急降板した。急きょマウンドに上がったドリスが、キャベッジに右中間フェンス直撃の勝ち越し３点二塁打を献上。真夏の長期ロードを終え、久々に帰った甲子園で今季最多の４万２６４２人が見守る中、３週間ぶりに連敗した。藤川監督は「形としてはゲームになったけどやっぱ