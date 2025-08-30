◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９中日（２９日・横浜スタジアム）汗を飛ばしながら、ほえた。中日・松山が快記録を打ち立てた。３点リードの９回に登板。今季初の３連投で、先頭の山本を見逃し三振に斬った。５月２１日のＤｅＮＡ戦から２５イニング連続奪三振。２０年のＲ・マルティネス（中日、現巨人）を抜くセ・リーグ新記録だ。「２失点したことは反省しないといけない」。その後、今季２本目の被弾となる２ランを石上