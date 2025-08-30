◆パ・リーグロッテ１―３ソフトバンク（２９日・ＺＯＺＯマリン）２０年ぶりの２ケタ勝利カルテットの誕生で、２位との１ゲーム差をキープした。ソフトバンク・上沢直之投手（３１）が６回４安打１失点で１０勝目。日本ハム時代の２１年以来、４年ぶり３度目の２ケタ勝利を達成した。１１勝の大関、１０勝の有原とモイネロに続き、４人の大台到達は球団では０５年以来。「あまり意識しないようにと思っていたけど、クリアでき