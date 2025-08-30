▽練習試合沖縄電力５−１高校日本代表（２９日・沖縄セルラースタジアム那覇）第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（９月５〜１４日・沖縄）に出場する高校日本代表は２９日、沖縄セルラースタジアム那覇で社会人チームの沖縄電力と初の対外試合に臨んだ。明徳義塾の藤森海斗捕手（３年）が４ポジションをこなす万能性を披露。「どこでも守れるのが自分の武器」と胸を張った。「９番・一塁」で先発出場し、３回にチーム初安打をマーク。４