◆パ・リーグ西武１―８オリックス（２９日・ベルーナドーム）オリックス・宗は集中していた。「なんとか（走者を）かえしたいと思っていた」と、気合を入れたのは２回だ。１死一、三塁で１ボールから高橋の直球を捉え、右越えに先制の６号３ランを運んだ。「感触は良かった。いいスイングができた」。自身２試合ぶりの出場で放った一発にも表情を変えず、ダイヤモンドを一周した。今季は７３試合の出場ながら、すでに１３９