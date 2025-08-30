◆関西学生アメリカンフットボール１部▽第１節立命大４９―１７同大（２９日・ＭＫタクシーフィールドエキスポ）昨季リーグ王者で、甲子園ボウルも制した立命大が、３季ぶりに１部復帰した同大に４９―１７で大勝した。一時同点に追い付かれるなど前半こそ苦戦したが、終盤に突き放し、計７タッチダウン（ＴＤ）。阪神投手と同姓同名のＲＢ漆原大晟（２年）＝立命館宇治＝が、第１クオーター（Ｑ）に９７ヤード独走の先制ＴＤ