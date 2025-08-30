¡Öºå¿À£³¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëºå¿À¤ÏÈ¿·âµÚ¤Ð¤º£²°Ìµð¿Í¤ËÇÔÀï¡£Ï¢ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£±£±¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¤Ï»Í²ó¤Ë´ßÅÄ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¡¢Ï»²ó£±»àËþÎÝ¤Ç¹ßÈÄ¡£Âå¤ï¤Ã¤¿¥É¥ê¥¹¤¬¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î£³ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÈ¬²ó¤Ë¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤Î£²¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È£±ÅÀÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£¡þ¡þ¡ÝºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤