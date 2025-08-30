養老乃瀧新宿西口店（筆者撮影）【写真を見る】あなたが知っている「養老乃瀧」はどれ？新宿西口店はノスタルジックな面影、西荻窪店はリブランディングで様変わり2025年2月時点で、国内の居酒屋チェーンで最も店舗数が多いのは、「鳥貴族」で657店舗とされている（日本ソフト販売が発表）。では、約30年前だったらどうだろうかーー。答えは「養老乃瀧」で、最盛期は1800店舗近くを展開していたと言われる。1956年に1号店を開業