読売新聞は２７日朝刊１面で、東京地検特捜部の捜査対象者を取り違え、日本維新の会の池下卓衆院議員が採用していた元公設秘書２人の給与を巡り捜査が行われているとの誤報を出したことについて、その経緯を検証した。取材メモや担当記者らへの聞き取りなどを精査した結果、記者の思い込みと確認不足、マイナス情報の軽視に加え、編集局内での情報共有が不十分でチェック機能が働かず、過去の誤報の反省と教訓が生かされなかった