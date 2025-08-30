読売新聞は、今回の誤報により、インターネット上で池下卓衆院議員や２人の元公設秘書に関するデマや誤情報、誹謗（ひぼう）中傷の書き込みがないかについて監視を続け、名誉回復に向けた取り組みを進めてまいります。今回の誤報をもとに、池下議員らに関する誤った情報などがネット上で拡散されていることを確認した場合には、事実と異なる情報であることを指摘し、池下議員らの名誉回復に努めてまいります。また、誤報を掲