「日本ハム５−０楽天」（２９日、エスコンフィールド）挑戦者として負けられない意地がある。ただ、それと相反するかのように日本ハム・新庄剛志監督は楽しむ心を持つ。本拠地を染めた、銀河の光と闇が共に歩む「ＳＴＡＲＷＡＲＳＷＥＥＫ」で一丸星。逆転優勝への“合言葉”は「フォースと共に、まだ見ぬ景色へ」−だ。長い我慢の時を耐え、試合が動いたのは六回だった。無死一塁から水谷が打席へ向かう。サインはセー