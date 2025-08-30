日本維新の会の池下卓衆院議員が２７日に読売新聞社に渡した抗議文＝写真＝の全文は次のとおり。拝啓貴社の益々（ますます）のご発展をお祈り申し上げます。本日（令和７年８月２７日）付け読売新聞朝刊一面に掲載された「私の事務所における公設秘書の給与」に関する記事につきまして、ここに厳重に抗議いたします。当該記事では、秘書としての勤務実態がないにもかかわらず給与を不正に受給していた特捜部が関係者へ