川崎競馬場内にあるからきち屋・GRAZYPOTATO（グレイジーポテト）（筆者撮影）【写真を見る】唐揚げやポテトをウリにした新業態のフードや、「安かろう悪かろう」のイメージを大刷新した一軒め酒場かつて1990年代後半に、1800店舗まで規模を拡大し、一世を風靡した養老乃瀧。一方で、現在は約180店舗と、最盛期の10分の1にまで縮小したものの、ここ2〜3年で業績はV字回復を見せる。2021年度は社全体の業績が約52億円と底冷えしたが