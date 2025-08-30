ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋の期間限定イベント『ハロウィーン・ホラー・ナイト』に、大人気ロックバンド「King Gnu」とのパーク史上初のコラボレーションが決定しました。社会現象となるほど話題のエンターテイメント「ゾンビ・デ・ダンス」は、King Gnuが書き下ろした新曲『SO BAD』でさらにパワーアップ。また、絶叫アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にも新曲が搭載されるなど、かつてない恐怖と熱