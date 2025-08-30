◇18日に「より速く！大和輸送カップ豊洲ランニングまつり」開催人気のランニングスポット、東京・豊洲エリアで10月18日、「より速く！大和輸送カップ豊洲ランニングまつり」（スポニチ主催）が開催される。ゲストで登場するタレント・井上咲楽（25）が、大会への意気込みを語った。ランナーとしても活躍する井上は「豊洲ランニングまつり」を心待ちにしている様子。「苦しいだけじゃない、その向こうにある楽しさをぜひ共有