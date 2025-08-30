中国の国産大型旅客機C919が中国南方航空に導入されて1周年を迎え、累計輸送旅客数は延べ46万人を超え、安全運航時間は約7800時間に達しました。中国南方航空は過去1年間、中国の国有旅客機メーカーCOMAC（中国商用飛機公司）から計5機のC919を受領し、6機目も今年9月に導入されます。1年前の昨年8月29日、中国国際航空と中国南方航空は初のC919を正式に就航させ、中国東方航空に次ぎC919を運航する航空会社となりました。これはC9