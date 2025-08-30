東京男子御三家と呼ばれるが、その校風はまるで異なる。東京城南地区や横浜方面からの生徒が多い麻布は、「自由闊達・自主自立」を旨に、2025年、創立から130周年を迎えた。理事として、かつて財務的な危機に直面した学園の再建に尽力し、理事長として次の手を打つ吉原毅氏が語る麻布生の使命とは何か。（ダイヤモンド社教育情報、撮影／平野晋子）吉原 毅（よしはら・つよし）学校法人麻布学園理事長1955年東京・蒲田生まれ。麻布