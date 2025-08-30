神奈中バス（資料写真）相模原市緑区の中山間地域（津久井、相模湖、藤野の旧３町域）が公共交通の再編に揺れている。神奈川中央交通（平塚市）は同地域の乗り換え地点「三ケ木」より西側で運行するバス１３路線のうち１１路線を２０２７年３月までに廃止する予定で、住民らに衝撃が広がる。相模原市は現行の乗り合いタクシーの運行エリアを拡大して“地域の足”を確保していくことを目指し、今年１０月から実証運行を始める。◆