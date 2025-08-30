現地24日のパドレス戦で米大リーグのドジャース・大谷翔平投手が24日（日本時間25日）の敵地パドレス戦で45号を放った後、客席からヤジを飛ばしていた男性のパドレスファンとハイタッチしたことが大きな話題に。チームメートのムーキー・ベッツ内野手は自身のポッドキャスト番組内で、当時の様子を明かしている。大谷は24日のパドレス戦の9回、松井裕樹投手から45号を放った。生還すると、ベンチ付近でヤジを飛ばし続けていた