スポーツ庁の次期長官に、パラリンピック競泳男子金メダリストで、日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）の河合純一委員長（５０）が有力候補として挙がっていることが２９日、関係者の話で分かった。９月末に任期満了で退任する室伏広治長官（５０）に代わり、１０月１日に就任する見通し。河合氏は先天性の目の病気により、１５歳で完全に視力を失った。パラリンピックには１９９２年バルセロナ大会から６大会連続で出場し、金