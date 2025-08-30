£Î£Ù³Æ»Ô¾ì£´»þÂæ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£°£µ¥É¥ë°Â¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü NY³ô¼°29Æü¡ÊNY»þ´Ö15:12¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:12¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ45531.08¡Ê-105.82-0.23%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯21456.68¡Ê-248.48-1.14%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª42115¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-575-1.37%¡Ë ²¤½£³ô¼°29Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 9187.34¡Ê-29.48-0.32%¡Ë ÆÈDAX 23902.21¡Ê-137.71-0.57%¡Ë Ê©CAC40 7703.90¡Ê-58.70-0.76%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø